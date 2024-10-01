Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 10Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 11Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 12Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный - фото 13

Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный

Артикул: CH-067-731
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки акриловая сетка / ткань. Подлокотники регулируемые в двух направлениях. Подголовник регулируемый
Механизм качания синхромеханизм с независимым наклоном спинки относительно сиденья. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный. Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло компьютерное Drive от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Кресло компьютерное Drive

33
Фотография товара Стул Престиж крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Престиж крафт, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Престиж крафт

41
Фотография товара Стул Бристоль черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бристоль черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Бристоль черный

43
Фотография товара Кресло Эдмонтон, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эдмонтон, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Эдмонтон, белое

36
Фотография товара Кресло Эдмонтон, лайм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эдмонтон, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Эдмонтон, лайм

47
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, белый

5
В наличии 834 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simplex черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simplex черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29019
6 490 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simplex черный

11
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple New серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29012
5 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Simple New серый

7
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Black

13
New
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик

42
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

41
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рокс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Кресло Рокс, черный

9
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 56 шт.
ХитРаспродажа
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа серая

39
Фотография товара Компьютерное кресло Herd темно-бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd темно-бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd темно-бежевое

47
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Компьютерное кресло Idon cream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Компьютерное кресло Idon cream, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул Компьютерное кресло Idon cream

37
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

45
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49045
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, черный

9
В наличии 720 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29032
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Techno серый

12
В наличии 122 шт.В пути 80 шт.
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-2 raze plus black / black, mesh, черный

9
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от35 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey

9

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный
Офисное поворотное кресло Sparx frs-6 crosby black, ткань / сетка, черный
от 31 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 черный, искусственная кожа, крестовина пластик

42
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло игровое Zombie 8 желтый/ черный, искусственная кожа, крестовина пластик

41
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39