Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
Наперон с бортиком 04
Декор на стул Кьявари 02
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой
Стол Лофт-6
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Телевизор SHIVAKI STV-43LED14
Телевизор с гостиничным режимом Yarmarka YAP43L32T2C
Пуф Гранада 1
Пуф Лотос 3
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло