Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Гинди
38 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Лофт Гинди - фото 1Стол Лофт Гинди - фото 2Стол Лофт Гинди - фото 3Стол Лофт Гинди - фото 4Стол Лофт Гинди - фото 5Стол Лофт Гинди - фото 6Стол Лофт Гинди - фото 7

Стол Лофт Гинди

Артикул: CH-004-728
38 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт Нево
Фотография товара Стол Лофт Нево от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Дарья круглый
Фотография товара Стол Дарья круглый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лофт Гинди — идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего заведения.

Современный прямоугольный стол с геометрическим металлическим основанием станет стильным дополнением ресторана, кафе, коворкинга или офисного пространства.

Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — наклонные металлические ножки обеспечивают исключительную устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и горячим напиткам
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство под столом обеспечивает комфортную посадку гостей
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер

Выбирая стол Лофт Гинди, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для создания атмосферы современного комфорта в вашем заведении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт Гинди - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт Гинди - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт Гинди - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт Гинди - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 1907
7 690 ₽

Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный

479
  • бежевый, черный
  • венге
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09066
29 190 ₽

Стол Фуд-корт, мрамор

39
  • желтый, коричневый
  • белый
  • коричневый, черный
Хит
Фотография товара Столик Блэк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик Блэк, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Столик Блэк

12
Фотография товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Стол Альбано Люкс СТ, дуб золотой

5
Фотография товара Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стол обеденный Ости, белая столешница, черное основание

6
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол 0832ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0832ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стол 0832ДТ

11
  • коричневый, золотой
  • белый, золотой
  • черный, золотой
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол раскладной Каирос, светло-пепельный, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Каирос, светло-пепельный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
129 890

Стол раскладной Каирос, светло-пепельный, золото

6
В наличии 4 шт.В пути 742 шт.
Распродажа
Фотография товара Столик журнальный Лаура, металл, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик журнальный Лаура, металл, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽

Столик журнальный Лаура, металл, красный

6
  • черный
  • серый
  • красный
В наличии 1 шт.В пути 62 шт.
Фотография товара Стол Апекс 2, дуб коньяк, ЛМДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Апекс 2, дуб коньяк, ЛМДФ, произведённого компанией ChiedoCover
37 990

Стол Апекс 2, дуб коньяк, ЛМДФ

7
Настоящее фото товара Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Стол раздвижной Рольф 1100+300, супер белый, черный муар

14
  • черный
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
  • белый, серый

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39

Другие товары из раздела столы для кафе

Фотография товара Стол обеденный Кричев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Стол обеденный Кричев

75
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена

Стол Алекс 2

43
Настоящее фото товара Стол Гретта прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 290
Оптовая цена

Стол Гретта прямоугольный

44
Фотография товара Стол Восток-2Р от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Восток-2Р, произведённого компанией ChiedoCover
37 590
Оптовая цена

Стол Восток-2Р

43
Фотография товара Стол Жи-Ши от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Жи-Ши, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790

Стол Жи-Ши

45
Фотография товара Стол Opti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Стол Opti

48
Фотография товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Стол Окленд d1000, HPL Патинированный дуб

48
Фотография товара Светящийся стол Cubo 40 220V RGB (стекло в комплекте) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 40 220V RGB (стекло в комплекте), произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 40 220V RGB (стекло в комплекте)

8
Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 40 220V White (стекло в комплекте), произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 40 220V White (стекло в комплекте)

14
Фотография товара Стол Гаити 180*90, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гаити 180*90, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Стол Гаити 180*90, столешница стекло

13

Товар в корзине

Стол Лофт Гинди
Стол Лофт Гинди
от 15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности