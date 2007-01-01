Характеристики товара
Описание
Стол Лофт Гинди — идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего заведения.
Современный прямоугольный стол с геометрическим металлическим основанием станет стильным дополнением ресторана, кафе, коворкинга или офисного пространства.
Ключевые преимущества:
✔ Усиленная конструкция — наклонные металлические ножки обеспечивают исключительную устойчивость
✔ Практичность — деревянная столешница с защитным покрытием устойчива к царапинам и горячим напиткам
✔ Эргономичный дизайн — свободное пространство под столом обеспечивает комфортную посадку гостей
✔ Стилевая универсальность — органично впишется в любой интерьер
Выбирая стол Лофт Гинди, вы инвестируете в мебель, где каждая деталь продумана для бизнеса — от износостойких материалов до эргономичной конструкции. Идеальное решение для создания атмосферы современного комфорта в вашем заведении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота770 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет