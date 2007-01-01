Характеристики товара
Описание
Кресло оператора имеет увеличенные мягкие подушки на спинке и сидении, обитые износостойкой тканью. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать угол наклона высоты спинки и глубины сидения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина630 мм
- Высота1040/1220 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья420/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки315 мм
- Высота упаковки614 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет