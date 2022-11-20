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Стол Лофт-6

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 800 750 40 массив сосны 47 18990
1800 800 750 40 массив сосны 42 17190
1500 800 750 40 массив сосны 36 15090
1200 700 750 40 массив сосны 28 12390
1000 700 750 40 массив сосны 25 11290
700 700 750 40 массив сосны 20 9390
2000 800 750 40 массив дуба 58 44990
1800 800 750 40 массив дуба 53 41090
1500 800 750 40 массив дуба 45 34990
1200 700 750 40 массив дуба 34 26290
1000 700 750 40 массив дуба 30 22890
700 700 750 40 массив дуба 23 17490

Варианты столешницы

Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-6 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Отзывы о товаре

Выполненные заказы

Стол Лофт 6, венге
Стол Лофт 6, венгеСтол Лофт 6, венгеСтол Лофт 6, венге
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