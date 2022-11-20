Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|800
|750
|40
|массив сосны
|47
|18990
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|42
|17190
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|36
|15090
|1200
|700
|750
|40
|массив сосны
|28
|12390
|1000
|700
|750
|40
|массив сосны
|25
|11290
|700
|700
|750
|40
|массив сосны
|20
|9390
|2000
|800
|750
|40
|массив дуба
|58
|44990
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|53
|41090
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|45
|34990
|1200
|700
|750
|40
|массив дуба
|34
|26290
|1000
|700
|750
|40
|массив дуба
|30
|22890
|700
|700
|750
|40
|массив дуба
|23
|17490
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