Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|900
|750
|40
|массив сосны
|53
|18490
|2000
|600
|750
|40
|массив сосны
|37
|13490
|1800
|800
|750
|40
|массив сосны
|45
|15790
|1500
|800
|750
|40
|массив сосны
|40
|13990
|1400
|800
|750
|40
|массив сосны
|38
|13490
|1000
|550
|750
|40
|массив сосны
|24
|8890
|2000
|900
|750
|40
|массив дуба
|66
|48290
|2000
|600
|750
|40
|массив дуба
|46
|33390
|1800
|800
|750
|40
|массив дуба
|55
|39590
|1500
|800
|750
|40
|массив дуба
|49
|33890
|1400
|800
|750
|40
|массив дуба
|46
|31990
|1000
|550
|750
|40
|массив дуба
|28
|17990
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