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Стол Лофт-2 - фото 1Стол Лофт-2 - фото 2

Стол Лофт-2

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 900750 40 массив сосны 53 18490
2000 600750 40 массив сосны 37 13490
1800 800 750 40 массив сосны 45 15790
1500 800 750 40 массив сосны 40 13990
1400 800 750 40 массив сосны 38 13490
1000 550 750 40 массив сосны 24 8890
2000 900750 40 массив дуба 66 48290
2000 600750 40 массив дуба 46 33390
1800 800750 40 массив дуба 55 39590
1500 800750 40 массив дуба 49 33890
1400 800750 40 массив дуба 46 31990
1000 550 750 40 массив дуба 28 17990

Варианты столешницы

Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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