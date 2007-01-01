Характеристики товара
Описание
Стол Монмут — это идеальное сочетание природной теплоты дерева и брутального шарма металла. Его лаконичный индустриальный дизайн с выразительной Х-образной конструкцией каркаса станет стильным акцентом в ресторанах, отелях, лаунж-зонах и коворкингах. Натуральная древесина столешницы привносит уют, а прочный металлический каркас подчеркивает современную эстетику — такой стол работает на имидж вашего заведения.
Усиленная прочность: каркас из толстостенного металла с диагональными перекладинами обеспечивает исключительную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации.
Премиальная столешница: массив дерева с сохраненной природной текстурой и мягко скругленными краями для безопасности и комфорта.
Продуманная эргономика: оптимальная высота и прямоугольная форма позволяют использовать стол как кофейный, рабочий или сервировочный вариант.
Стол Монмут создан для пространств, где важны и функциональность, и атмосфера. Широкая столешница дает достаточно места для сервировки или работы, а открытый каркас визуально не перегружает интерьер.
Идеален для:
• Зон ресепшн в отелях
• Лаунж-зон кафе и ресторанов
• Переговорных в бизнес-пространствах
Стол Монмут — это не просто мебель, а продуманный элемент интерьера, который работает на комфорт гостей и узнаваемость вашего пространства. Выбирайте дизайн, который говорит о вашем вкусе!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина750 мм
- Высота650 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет