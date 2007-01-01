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Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Монмут
37 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
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Стол Монмут

Артикул: CH-004-670
37 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота650 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Монмут — это идеальное сочетание природной теплоты дерева и брутального шарма металла. Его лаконичный индустриальный дизайн с выразительной Х-образной конструкцией каркаса станет стильным акцентом в ресторанах, отелях, лаунж-зонах и коворкингах. Натуральная древесина столешницы привносит уют, а прочный металлический каркас подчеркивает современную эстетику — такой стол работает на имидж вашего заведения.

Усиленная прочность: каркас из толстостенного металла с диагональными перекладинами обеспечивает исключительную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации.
Премиальная столешница: массив дерева с сохраненной природной текстурой и мягко скругленными краями для безопасности и комфорта.
Продуманная эргономика: оптимальная высота и прямоугольная форма позволяют использовать стол как кофейный, рабочий или сервировочный вариант.

Стол Монмут создан для пространств, где важны и функциональность, и атмосфера. Широкая столешница дает достаточно места для сервировки или работы, а открытый каркас визуально не перегружает интерьер.

Идеален для:
• Зон ресепшн в отелях
• Лаунж-зон кафе и ресторанов
• Переговорных в бизнес-пространствах

Стол Монмут — это не просто мебель, а продуманный элемент интерьера, который работает на комфорт гостей и узнаваемость вашего пространства. Выбирайте дизайн, который говорит о вашем вкусе!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота650 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Монмут - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Монмут - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Монмут - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Монмут - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Монмут - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Монмут - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Монмут - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Монмут - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Монмут - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Монмут - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Монмут - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Монмут - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Монмут - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Монмут - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Монмут - столешница в цвете Белый Белый
Стол Монмут - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Монмут - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Монмут - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Монмут - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Монмут - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Монмут - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Монмут - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Монмут - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Монмут - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Монмут - столешница в цвете БукБук
Стол Монмут - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Монмут - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Монмут - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Монмут - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Монмут - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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