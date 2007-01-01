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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Palamos черное, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Palamos черное
49 оценок
14 59037
22 920 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Компьютерное кресло Palamos черное

Артикул: CH-035-970
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 71 - 81 см.

Диаметр крестовины: 68 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Ширина - 63; Глубина - 72; Высота - 104; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 49; Высота максимальная - 114;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес18.6 кг
  • Объем0.178 л
  • Количество мест1
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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