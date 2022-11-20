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Компьютерное кресло Palamos черное

Артикул: CH-035-970
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес18.6 кг
  • Объем0.178 л
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

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