Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 71 - 81 см.
Диаметр крестовины: 68 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - экокожа; Материал обивки - экокожа; Ширина - 63; Глубина - 72; Высота - 104; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 49; Высота максимальная - 114;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина720 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес18.6 кг
- Объем0.178 л
- Количество мест1
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет