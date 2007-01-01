Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Drift M, экокожа коричневая
41 оценка
23 630
Товар в корзине. Перейти
Кресло Drift M, экокожа коричневая - фото 1

Кресло Drift M, экокожа коричневая

Артикул: CH-020-850
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Drift M, кожа черная
Фотография товара Кресло Drift M, кожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Drift M, экокожа черная
Фотография товара Кресло Drift M, экокожа черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок Подлокотники хром
Каркас: немонолитный Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 20,4 кг
Объем: 0,182м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1220/1270 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес18.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Swan Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
127 290
Оптовая цена

Кресло Swan Aviator

69
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа черная

36
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа коричневая

32
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Leo Black T, произведённого компанией ChiedoCover
от10 130
Оптовая цена

Офисное кресло Leo Black T

45
В наличии 294 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Трон / черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Трон / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
121 390
Оптовая цена

Кресло офисное / Трон / черная кожа

34
Фотография товара Кресло офисное Аттис PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аттис PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Аттис PU

15
Фотография товара Кресло офисное Амон PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон PU

12
Фотография товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло руководителя Atlant AL M Кожаное коричневый

12
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный

7
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Фотография товара Кресло для офиса МГ-29 хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-29 хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-29 хром

48
Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 680
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа черная

40
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Bond TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 370
Оптовая цена

Кресло Bond TM, экокожа черная

31
  • черный
  • бежевый
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло President Wood Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
46 580
Оптовая цена

Кресло President Wood Экокожа Черный

50
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло Bamboo Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bamboo Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 080
Оптовая цена

Кресло Bamboo Сетка Черный

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло K-148 для руководителя бежевая кожа

8
В наличии 81 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 9909
54 590 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Arrow черный

26
  • черный
  • белый, серый
В наличии 11 шт.В пути 40 шт.
Фотография товара Кресло офисное Cody, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Cody, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло офисное Cody, экокожа белая

5
  • белый
  • черный
  • серый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Эмма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, произведённого компанией ChiedoCover
22 890

Кресло Эмма

14

Товар в корзине

Кресло Drift M, экокожа коричневая
Кресло Drift M, экокожа коричневая
от 23 630
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности