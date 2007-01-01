Характеристики товара
Описание
Обивка: экокожа / ткань
Механизм: мультиблок Подлокотники хром
Каркас: немонолитный Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 20,4 кг
Объем: 0,182м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина700 мм
- Высота1220/1270 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес18.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет