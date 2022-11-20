Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: экокожа
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 50*49
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 58,5*68
Высота сиденья от пола, см.: 46,5
Высота стула общая, см.: 100
Высота спинки, см.: 53,5
Ширина подлокотников, см.: 4,5
Вес стула нетто, кг.: 10,35
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4 в 2 коробках
Вес стандартной упаковки, кг.: 43,95
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.67
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина680 мм
- Высота1000 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес10.35 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый