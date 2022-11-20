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Кресло Манил, бежевое

Артикул: CH-051-568
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: экокожа

Материал каркаса: хромированный металл

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 50*49

Размеры стула общие Ш*Г, см.: 58,5*68

Высота сиденья от пола, см.: 46,5

Высота стула общая, см.: 100

Высота спинки, см.: 53,5

Ширина подлокотников, см.: 4,5

Вес стула нетто, кг.: 10,35

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4 в 2 коробках

Вес стандартной упаковки, кг.: 43,95

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.67

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес10.35 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый

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