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Настоящее фото товара Кресло Кумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кумб, черный
13 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Кумб, черный

Артикул: CH-051-572
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7.45 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Вес упаковки32.50 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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