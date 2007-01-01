Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7.45 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки32.50 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет