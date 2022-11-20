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Кресло Кумб, черный

Артикул: CH-051-572
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал сиденья: ткань (FB) и сетка

Настройка подлокотников: нерегулируемые

Ширина подлокотников, мм.: 40

Материал полозьев: хромированный металл

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 470*490

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*580

Высота сиденья от пола, мм.: 440

Высота стула общая, мм.: 910

Высота спинки, мм.: 490

Вес кресла нетто, кг.: 7.45

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 32.5

Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 860*580*560

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.28

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес7.45 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветчерный

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