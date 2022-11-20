Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: ткань (FB) и сетка
Настройка подлокотников: нерегулируемые
Ширина подлокотников, мм.: 40
Материал полозьев: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 470*490
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 540*580
Высота сиденья от пола, мм.: 440
Высота стула общая, мм.: 910
Высота спинки, мм.: 490
Вес кресла нетто, кг.: 7.45
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 32.5
Габариты стандартной упаковки Ш*Г*В, мм: 860*580*560
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.28
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина580 мм
- Высота910 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес7.45 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка150
- Цветчерный