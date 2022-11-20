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Кресло Колд, красный матовый

Артикул: CH-051-581
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Характеристики:

Материал кресла: Пластик PP

Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 490*410

Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 49*57

Высота сиденья от пола, мм.: 440

Высота стула общая, мм.: 870

Высота спинки, мм.: 450

Вес стула нетто, кг.: 5.55br>Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Габариты упаковки:

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 24.2

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.367

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.55 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный

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