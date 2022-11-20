Характеристики товара
Описание
Характеристики:
Материал сиденья: пластик PP
Материал каркаса: пластик PP
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, мм.: 410*430
Размеры стула общие Ш*Г, мм.: 570*560
Высота сиденья от пола, мм.: 460
Высота стула общая, мм.: 850
Высота спинки, мм.: 430
Вес стула нетто, кг.: 4.5
Габариты упаковки:
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 21
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.432
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка70
- Цветкрасный, белый