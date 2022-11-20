Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло TopChairs ST-Alex - это идеальное офисное кресло для тех, кто проводит много времени за компьютером или учебой. Мягкая обивка обтянута велюром - приятная на ощупь ткань, устойчивая к истиранию и заломом. Крестовина из прочного пластика выдерживает нагрузку до 120 кг. А прорезиненные ролики обеспечат плавное передвижение по поверхности пола, не портят покрытие. Механизм регулировки позволяет быстро и легко изменять высоту сиденья с 43,5 до 57 см. Компактные габариты кресла сочетаются с любым столом и позволяют экономить пространство.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 57*22*47
Вес брутто : 9,950
Объем: 0,059
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина655 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья435/570 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия