Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 66 - 75 см.
Высота спинки: 55 см.
Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - ткань, сетка; Материал обивки - ткань, сетка; Ширина - 60; Глубина - 66; Высота - 102; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 55; Высота сиденья - 45; Высота спинки - 55; Высота максимальная - 111;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый, серый, черный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки9.50 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет