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Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный - фото 1Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный - фото 2Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный - фото 3Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs GMM-080, черный

Артикул: CH-051-961
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1330 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес19 кг
  • Материалэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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