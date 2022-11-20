Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина680 мм
- Высота1330 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья550 мм
- Вес19 кг
- Материалэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
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