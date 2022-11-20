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Кресло Хантер велюр горчичный

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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива дерева обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье, мягкие подлокотники. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют. Внешняя сторона обивки спинки и подлокотников имеет ромбовидную стежку.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*69*69
Вес брутто: 11,6
Объем: 0,343

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья20 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина740 мм
  • Глубина сиденья60 мм
  • Вес10.2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки690 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки11.60 кг

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