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Стул барный Glory Экокожа Черный

Артикул: CH-052-432
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730/1000 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья560/830 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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