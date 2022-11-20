Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина450 мм
- Высота730/1000 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья560/830 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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