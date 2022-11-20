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Стул Джино

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Стул Джакомо

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Ширина595 мм
  • Длина46 мм
  • Вес8.3 кг
  • Объем0.13 мл
  • Количество мест1

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