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Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 1Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 2Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 3Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 4Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 5Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 6Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 7Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 8Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 9Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 10Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная - фото 11

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

Артикул: CH-050-188
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкагобелен Kilim 205
  • Цвет ножекморилка черная
  • Материал ножекбук
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия

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