Товар в корзине. Перейти

Кресло Шале велюр зеленый

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Чендлер велюр зеленый
Стул Чендлер велюр зеленый
Следующий Кресло Шале велюр розовый
Стул Чендлер велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

Современное кресло с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из прочного и износостойкого велюра. Широкая спинка, переходящая в подлокотники высотой 70 см от пола, и мягкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. Украшает кресло декор на внутренней стороне спинки и металлический каркас в золотом цвете.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 72*68*54
Вес брутто: 11,3
Объем: 0,264

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота745 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина625 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки11.30 кг

Похожие товары

Кресло Шале велюр розовыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Шале велюр розовый

В наличии 32 шт.
Стул Бон экокожа бежевыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Бон экокожа бежевый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх, коричневыйНастоящее фото товара Стул Монарх, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Монарх, коричневый

В наличии 61 шт.
Стул Флекс велюр светло-серый белые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр светло-серый белые ножки

В наличии 12 шт.
Стул Флекс велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Флекс велюр оранжевый

В наличии 6 шт.
Стул Флекс велюр синийНастоящее фото товара Стул Флекс велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79043
9 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Флекс велюр синий

В наличии 87 шт.
Стул Марсель микровелюр желтыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Марсель микровелюр желтый

В наличии 6 шт.
Стул Марсель микровелюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Марсель микровелюр тёмно-серый

В наличии 3 шт.
Стул Марсель микровелюр тёмно-синийНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Марсель микровелюр тёмно-синий

В наличии 7 шт.
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
6

Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый

Другие товары из раздела

Стул SVEN салатовый x2Настоящее фото товара Стул SVEN салатовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул SVEN салатовый x2

Стул NYMERIA бежевый x2Настоящее фото товара Стул NYMERIA бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
14

Стул NYMERIA бежевый x2

В наличии 66 шт.
Стул вращающийся MANS бирюзовый x2Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS бирюзовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
6

Стул вращающийся MANS бирюзовый x2

В наличии 11 шт.
Стул HELGA светло-серый/бирюзовый x2Настоящее фото товара Стул HELGA светло-серый/бирюзовый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
8

Стул HELGA светло-серый/бирюзовый x2

Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8905
4 090 ₽
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 270 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1905
4 390 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул обеденный Шанель коричневый

Стул барный Бомба белыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бомба белый

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Подставка для ног Туман, произведённого компанией ChiedoCover
от970
15

Подставка для ног Туман

Стул Rewind на кантилевере Настоящее фото товара Стул Rewind на кантилевере , произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена
14

Стул Rewind на кантилевере

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножкиНастоящее фото товара Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
14

Полукресло Лилия, белый/ темно-зеленый, черные ножки

Стол Alezio 160 испанская керамикаНастоящее фото товара Стол Alezio 160 испанская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
96 250
Оптовая цена
13

Стол Alezio 160 испанская керамика

Стол Alto 160 черный мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Alto 160 черный мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 900
Оптовая цена
9

Стол Alto 160 черный мрамор матовый

В наличии 16 шт.
Стол Belluno 160 белый мрамор матовыйНастоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
99 900
Оптовая цена
13

Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

В наличии 5 шт.
Стол Corner 120 камень белый мраморНастоящее фото товара Стол Corner 120 камень белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
52 650
Оптовая цена
12

Стол Corner 120 камень белый мрамор

В наличии 27 шт.