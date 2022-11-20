Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1140/1470 мм
- Ширина690 мм
- Высота700 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасадерево
- Обивкарогожка, вельвет, велюр или экокожа на выбор.
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
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