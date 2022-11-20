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Кресло Рэмо венге, зеленое

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Стул Bolvadin

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1140/1470 мм
  • Ширина690 мм
  • Высота700 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкарогожка, вельвет, велюр или экокожа на выбор.
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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