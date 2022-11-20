Характеристики товара
Описание
Пластиковое кресло Carmen изготовлено по новейшей технологии формования пластмасс под давлением. Сиденье выполнено из полипропилена, усиленного стекловолокном, а спинка - из прозрачного поликарбоната.
Ширина: 49 см
Глубина: 53 см
Высота: 79 см
Материал: стеклопластик, пластик
Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната и полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 570х750х970 мм.
Объем упаковки: 0.415 м³.
Основные характеристики
- Страна изготовленияТурция