Кресло пластиковое Carmen

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Характеристики товара

Описание

Пластиковое кресло Carmen изготовлено по новейшей технологии формования пластмасс под давлением. Сиденье выполнено из полипропилена, усиленного стекловолокном, а спинка - из прозрачного поликарбоната.

Ширина: 49 см

Глубина: 53 см

Высота: 79 см

Материал: стеклопластик, пластик

Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната и полипропилена;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.


Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 570х750х970 мм.
Объем упаковки: 0.415 м³.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияТурция

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