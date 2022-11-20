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Подушка для стула Кроссбэк, черная - фото 1Подушка для стула Кроссбэк, черная - фото 2Видеообзор подушек на стулья - видео 3

Подушка для стула Кроссбэк, черная

7 оценок
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Популярные варианты ткани

Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1000-9051000-905
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1000-5131000-513
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1000-1071000-107
Подушка для стула Кроссбэк, черная - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард

Наполнитель: поролон

Толщина: 2 / 3 / 5 см

Способ крепления к стулу: липучка, цвет черный

Цвет подушки может быть любым

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный

Варианты размеров

Ткань Толщинамм Оптовая цена
Журавинка 20 550
Журавинка
 30 590
Журавинка 50 690
Рогожка 20 590
Рогожка 30 650
Рогожка 50 750
Жаккард 20 550
Жаккард 30 650
Жаккард 50 750
Шенилл 20 590
Шенилл 30 650
Шенилл 50 750
Ричард 20 610
Ричард 30 650
Ричард 50 790
Кожзам 20 650
Кожзам 30 690
Кожзам 50 790

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