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Настоящее фото товара Стул Анна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Анна, бежевый
11 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Анна, бежевый - фото 1Стул Анна, бежевый - фото 2Стул Анна, бежевый - фото 3

Стул Анна, бежевый

Артикул: CH-051-195
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина605 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 4 шт

Вес: 21 кг
Объем: 0,256

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина640 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь, дерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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