Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из хромированной стали диаметром 16 мм.
Данная модель подходит для использования во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Количество в упаковке
|мм
|2 шт
|Размер упаковки
|560х530х700 мм
|Вес брутто
|16.5 кг
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Ширина480 мм
- Глубина510 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.21 м3