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Стул Bottega, белый

Артикул: CH-073-377
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комфортный стул из полипропилена выделяется минималистичным дизайном и практичными формами. В основе конструкции — эргономика, которую обеспечивает просторное сиденье и надежная широкая спинка. Перфорация отвечает за воздушное настроение, а также естественную циркуляцию воздуха. Адаптационный характер позволяет использовать стул как в закрытых, так и в открытых локациях.

Полипропилен сочетает легкость, прочность, устойчивость к повреждениям, солнцу, дождю. Стулья штабелируются, гармонично вписываются в современные интерьеры. Диапазон актуальных цветов позволяет выбрать модель, которая идеально подойдет для оформления конкретного пространства.

Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.21 м3

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