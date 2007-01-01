Характеристики товара
Описание
Пластиковые кресла серии Arthur с прозрачными спинкой и сиденьем станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Arthur можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчиво к царапинам;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Размер упаковки:
570х780х1130 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина600 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет