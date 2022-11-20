Товар в корзине. Перейти
Чехол 08, спандекс коричневый - фото 1

Чехол 08, спандекс коричневый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на стул Форест
Чехол на стул Форест
Следующий Чехол 08 белый
Чехол на стул Форест

Популярные варианты ткани

Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 08, спандекс коричневый - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Цвет: коричневый

Материал: спандекс

Плотность: 200 г/м²

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 869 шт.
Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 37

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Арфа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Арфа

Стул КоролевскийНастоящее фото товара Стул Королевский, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
13

Стул Королевский

Настоящее фото товара Стул Визит 1, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
13

Стул Визит 1

Стул БаронНастоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Стул Барон

Настоящее фото товара Стул Граф 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
15

Стул Граф 1

Стул Граф 2Настоящее фото товара Стул Граф 2, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
9

Стул Граф 2

Столешница Дуолит, прямоугольник 90x60Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 90x60, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
12

Столешница Дуолит, прямоугольник 90x60

Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60Настоящее фото товара Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
7

Столешница Дуолит, прямоугольник 110x60

Другие товары из разделаподборки
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Рок синий

Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
7

Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная