Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый

7 оценок

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Кресло пластиковое Chloe Trend Mon Amour, светло-серый

4.7
6 990 ₽
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Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина510 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4,8 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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