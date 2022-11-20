Фотография Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный

4.2
Оптовая цена
от 7 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный
Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный
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Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный

4.2
7390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес4,75 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота790 мм

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