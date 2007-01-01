Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
48 оценок
7 39018
8 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора - фото 1Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора - фото 2Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора - фото 3
Распродажа

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора

Артикул: CH-011-980
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Bora, антрацит
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, антрацит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Bora Bistrot, белый
Фотография товара Стул пластиковый Bora Bistrot, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой.

Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Нескользящие ножки.

Максимальная нагрузка: 120 кг

Размер: 490х540х830 мм

Высота сиденья: 465 мм

Вес 3,7 кг

Упаковываются в пленку в стопке по 22 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес3,7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул Борно черный

34
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Бейби Элизабет фиолетовый

32
Фотография товара Стул пластиковый Куул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Куул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Куул, синий

47
Фотография товара Стул пластиковый Кросс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Кросс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Кросс, бежевый

32
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • зеленый
Фотография товара Стул пластиковый Maya, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Maya, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Maya, белый

41
  • белый
  • серый
  • зеленый
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Белл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Белл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Белл, черный

15
Распродажа
Фотография товара Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул РЭЙС (НА ПРУТКЕ), желтый

14
Распродажа
Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59024
16 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ - БЛЭК), бежевый

6
Фотография товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул СМАЙЛ (НА 4 НОЖКАХ), желтый

10
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 09024
31 390 ₽Оптовая цена

Стул К5 (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), черный

13
  • черный, хромированный
  • бежевый
  • серый
  • желтый

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

36
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 78051
3 590 ₽

Чехол для стола 03, серо-голубой

30
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 639 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Фотография товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 46 с прямой спинкой, стрейч бордовый

36
Фотография товара Пластиковый стол Монтессеро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Монтессеро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Пластиковый стол Монтессеро, белый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, коричневая

36
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стул Франкфурт, велюр серый

35
  • серый
  • бежевый

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Эир, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эир, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Эир, зеленый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Аллегра-ПП, черный

48
  • коричневый, белый
  • черный
  • белый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Луи Гост Черный, пластиковый

45
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франкфурт бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франкфурт бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39050
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Франкфурт бежевый

26
Фотография товара Стул Маттео, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Маттео, голубой

40
  • белый
  • голубой
В наличии 16 шт.
Фотография товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Лаунж - кресло пластиковое Smile, белый

6
  • Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора
  • белый
Фотография товара Стул обеденный Гелис, черный, без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Гелис, черный, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул обеденный Гелис, черный, без подушки

12
  • черный
  • темно-серый
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Морис, пластик нежно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морис, пластик нежно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Морис, пластик нежно-розовый

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Эскалет капучино, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эскалет капучино, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69039
4 390 ₽Оптовая цена

Кресло Эскалет капучино, пластик

12
  • серый
  • светло-коричневый
  • белый
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Доро серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Доро серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Стул Доро серо-коричневый

12
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора
от 7 390
8 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Кроссбэк, салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка для стула Кроссбэк, салатовая

36
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 03, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 78051
3 590 ₽

Чехол для стола 03, серо-голубой

30
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09040
9 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан коричневый пластиковый

26
  • коричневый
  • белый
В наличии 639 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!
Льготные условия для новых заведений в сфере Хорека!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Произведем диваны и кресла за неделю
Произведем диваны и кресла за неделю

Перейдите, чтобы узнать подробности