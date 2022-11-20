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Стул складной Мармарис, салатовый - фото 1Стул складной Мармарис, салатовый - фото 2

Стул складной Мармарис, салатовый

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Характеристики товара

Описание

Упаковка: 4 стула в картонной коробке 116*50*29 см, брутто - 18 кг

Раскладной стул "Мармарис" - компактная модель раскладного стула, подходящая для использования, как на природе, так и дома. Благодаря небольшому весу он легок в транспортировке.

Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 25 мм со стойким полимерным покрытием, которое защищает от механических повреждений, коррозий, что особенно важно при использовании на открытом воздухе.

Спинка и сидение стула сделаны из высококачественного пластика, стойкого к выцветанию от прямых солнечных лучей, позволяя использовать его и в помещении, и под открытым небом - дождь, солнце и мороз ему не страшны.

Диапазон применения данных стульев очень широк. Стулья "Мармарис" можно поставить в закрытые и уличные кафе, бистро, закусочные. Они прекрасно подойдут при организации выставок, презентаций, собраний, конференций, словом там, где нужно быстро создать сидячие места, а затем быстро их убрать. Кроме того, эта модель складного стула - отличный вариант для использования дома, на кухне, на даче, на пикнике.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветзеленый

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