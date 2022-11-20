Характеристики товара
Описание
Упаковка: 4 стула в картонной коробке 116*50*29 см, брутто - 18 кг
Раскладной стул "Мармарис" - компактная модель раскладного стула, подходящая для использования, как на природе, так и дома. Благодаря небольшому весу он легок в транспортировке.
Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 25 мм со стойким полимерным покрытием, которое защищает от механических повреждений, коррозий, что особенно важно при использовании на открытом воздухе.
Спинка и сидение стула сделаны из высококачественного пластика, стойкого к выцветанию от прямых солнечных лучей, позволяя использовать его и в помещении, и под открытым небом - дождь, солнце и мороз ему не страшны.
Диапазон применения данных стульев очень широк. Стулья "Мармарис" можно поставить в закрытые и уличные кафе, бистро, закусочные. Они прекрасно подойдут при организации выставок, презентаций, собраний, конференций, словом там, где нужно быстро создать сидячие места, а затем быстро их убрать. Кроме того, эта модель складного стула - отличный вариант для использования дома, на кухне, на даче, на пикнике.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина480 мм
- Глубина450 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветзеленый