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Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см
72 оценки
5 99025
7 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 1Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 2Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 3Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 4Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 5Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 6Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 7Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 8Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 9Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 10Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см - фото 11
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Реальное изображение товара 1 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
+31Реальное изображение товара 7 Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см производства ChiedoCover
Распродажа

Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см

Артикул: CH-017-162
72 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1110 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес8,6 кг
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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