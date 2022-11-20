Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань вельвет - очень практичная и устойчивая к истиранию.
2 коробки / 2 шт
Габариты:
1 к. 56*55*51
2 к. 49*49*100
Вес брутто:
1 к. 12 кг
2 к. 11 кг
Объем: 1 к. 0,16, 2 к. 0,24
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Ширина480 мм
- Глубина420 мм
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияКитай