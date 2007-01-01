Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный
35 оценок
13 290
Товар в корзине. Перейти
Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 1Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 2Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 3Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 4Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 5

Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный

Артикул: CH-026-824
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый
Фотография товара Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый от компании ChiedoCover.
Следующий Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый
Фотография товара Лаунж-кресло пластиковое Folio, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаунж кресло Doga Relax из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Кресла легко штабелируются

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Солар, салатовый, высота сиденья 65 см

72
  • зеленый
  • черный
  • красный
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, оливковый велюр

85
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби

52
Фотография товара Стул Плая, зеленый, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, зеленый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Плая, зеленый, черный муар

45
  • бежевый
  • зеленый, черный
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, Рогожка Монреал 72 горчичный, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, Рогожка Монреал 72 горчичный, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7902
5 890 ₽

Стул Топас, Рогожка Монреал 72 горчичный, светлый орех

81
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
  • зеленый
  • белый
  • желтый
  • красный
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Алсисар катания изумруд / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алсисар катания изумруд / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09015
10 690 ₽

Стул Алсисар катания изумруд / черный

33
  • зеленый
  • серый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Мия, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стул Мия, зеленый

5

Другие товары из раздела зеленые стулья

Распродажа
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89057
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

26
  • синий, черный
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Элегант Скрачпруф Моноблок, зеленый

42
  • зеленый
  • бежевый

Товар в корзине

Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный
Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный
от 13 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 08.05.2026 Распродажа стульев на металлокаркасе
Распродажа стульев на металлокаркасе

Перейдите, чтобы узнать подробности