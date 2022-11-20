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Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 1Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 2Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 3Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 4Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный - фото 5

Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, мятный

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Характеристики товара

Описание

Лаунж кресло Doga Relax из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые. Кресла легко штабелируются

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.57 м3

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