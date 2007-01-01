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Стулья для общепита

АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
1 50038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр Реми 81, серебро

12
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр бежевый Реми 14, каркас золото муар

14
В наличии 1 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр синий Реми 75, каркас золото

11
В наличии 90 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр зеленый Реми 69, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр зеленый Реми 69, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 49038
2 400 ₽

Стул Хит 20, велюр зеленый Реми 69, каркас золото

5
В пути 120 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 9905
4 190 ₽

Стул Олис, велюр серый

83
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 15012
3 550 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82
Фотография товара Стул Eames DAR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAR черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Стул Eames DAR черный

36
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул 06114АМ желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06114АМ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул 06114АМ желтый

143
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
14 090

Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный

42
Фотография товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло пластиковое Кэрмен, белый/ красный

41
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул деревянный А-9607 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный А-9607, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стул деревянный А-9607

50
Скоро в продаже
Распродажа
Фотография товара Стул белое кружево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул белое кружево, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽

Стул белое кружево

32
В наличии 95 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, черно-красная патина, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стул Кроссбэк, черно-красная патина

44
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Фотография товара Венский стул B-165 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Венский стул B-165, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Венский стул B-165

67
Скоро в продаже
Фотография товара Стул деревянный А-165 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный А-165, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул деревянный А-165

49
Скоро в продаже
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

33
Скоро в продаже
Распродажа
Фотография товара Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 99039
11 390 ₽

Стул Seattle-V, зеленый/ черный каркас

85
В наличии 92 шт.
Фотография товара Стул Непал-П, серый/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Непал-П, серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Непал-П, серый/ белый каркас

71
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Стул Герман, серый велюр/ черный каркас

92
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Margo, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Margo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39040
8 930 ₽

Стул Margo, белый

40
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Стэп, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэп, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Стэп, береза/ белый

41
Фотография товара Стул Стэп, береза/ груша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэп, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Стэп, береза/ груша

33
Фотография товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гвен 2 - хром, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Гвен 2 - хром, экокожа

85
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул для посетителей хром, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для посетителей хром, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул для посетителей хром, черная кожа

108
Фотография товара Стул для посетителей хром, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул для посетителей хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул для посетителей хром, бежевая кожа

98
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стул хром, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул хром, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул хром, черная кожа

68
В наличии 58 шт.
Тележки для горничных
Фотография товара Стул хром, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул хром, бежевая кожа

143
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул ткань сетка черная, спинка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка черная, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул ткань сетка черная, спинка черная

111
Фотография товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Стул ткань сетка черная, спинка зеленая

76
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 69037
13 690 ₽

Стул Венера велюр сине-зеленый

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Арманд экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 99047
25 990 ₽

Стул Арманд экокожа коричневый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель 2 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель 2 серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09031
12 990 ₽

Стул Кромвель 2 серый

26
В наличии 90 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель 2 бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель 2 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09029
12 790 ₽

Стул Кромвель 2 бежевый

26
В наличии 172 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин серый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин серый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 19048
24 990 ₽

Стул Турин серый с золотыми ножками

96
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin терракотовый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
13 190

Стул Turin терракотовый с золотыми ножками

96
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49032
10 990 ₽

Стул Crocus с подушкой бежевый

26
В наличии 284 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Логан NEW велюр синий

26
Фотография товара Стул НЕПАЛ-П, графит, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул НЕПАЛ-П, графит, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул НЕПАЛ-П, графит, велюр, черный каркас

71
В наличии 38 шт.
Мебель из Польши. В наличии
Фотография товара Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул NEPAL-P, бежевый велюр, черный каркас

87
В наличии 67 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
5 19066
14 890 ₽

Стул HERMAN, темно синий, велюр, черный каркас, поворотный

66
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
10 29022
13 190 ₽

Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный

83
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Saloon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Saloon, произведённого компанией ChiedoCover
15 690

Стул Saloon

99
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Bellucci от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bellucci, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло Bellucci

90
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул Baltimore от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Baltimore, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Стул Baltimore

90
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Кэлли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэлли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Кэлли, белый

59
Фотография товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул КЛОД, серый, искусственная замша

59
Распродажа
Фотография товара Стул Pixar, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pixar, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9908
7 590 ₽

Стул Pixar, светло-зеленый

69
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Spike, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Spike, зеленый

45
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Форма, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Форма, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
4 79046
8 730 ₽

Стул Форма, чёрный

36
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Лакнау, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лакнау, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Лакнау, бежевый

52
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель 2 желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель 2 желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09029
12 790 ₽

Стул Кромвель 2 желтый

26
В наличии 120 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Wisbone, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wisbone, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 39048
17 790 ₽

Стул Wisbone, бежевый

26
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Wisbone, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wisbone, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 39048
17 790 ₽

Стул Wisbone, черный

26
В наличии 37 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло K-36, велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло K-36, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Кресло K-36, велюр, серо-бежевый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Хеман темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хеман темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 29022
13 190 ₽

Стул Хеман темно-серый

8
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул BRONX Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRONX Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89063
10 290 ₽

Стул BRONX Темно-серый

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул BRONX Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRONX Серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89063
10 290 ₽

Стул BRONX Серый

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Moris, пластик, бледно-желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moris, пластик, бледно-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽

Стул Moris, пластик, бледно-желтый

26
В наличии 34 шт.
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