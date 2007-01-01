Характеристики товара
Описание
Кресло регулируемое Филадельфия изумрудное обивка из велюра ножка черная
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина680 мм
- Высота1015 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья540 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет