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Настоящее фото товара Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная
26 оценок
15 39052
31 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная - фото 1Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная - фото 2Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная - фото 3Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная - фото 4Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная - фото 5
Распродажа

Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная

Артикул: CH-026-095
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло регулируемое Филадельфия изумрудное обивка из велюра ножка черная

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1015 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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