Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Стол Арт Деко 55 x 55 золото
Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-серый
Диван-кровать Валенсия 1, темно-бежевый
Диван-кровать Ремини, фиолетовый
Диван-кровать Валенсия 1, прямой, синий
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE BLACK
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE WHITE
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE YELLOW
ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК ZIGZAG
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ PURPLE AGATE
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный