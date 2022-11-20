Барный стул Марк, зеленый

7 оценок

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Барный стул Марк, зеленый

4.7
10 390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1010 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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