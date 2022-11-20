Фотография Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка

4.1
Оптовая цена
от 1 890 ₽
При покупке от 20 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка
Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка
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Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка

4.1
1890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветзеленый, черный
  • Материал каркасаметалл

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