Стулья для пикника

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-9%
Хит
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Борно
Настоящее фото товара Стул Борно красный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно красный
Настоящее фото товара Стул Борно белый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно белый
Настоящее фото товара Стул Борно синий, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно синий
Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Борно черный
Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Борно зеленый
Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover-9%
2 290 ₽2 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Борно серый
Настоящее фото товара Стул складной Прима, произведённого компанией ChiedoCover
2 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Прима
Настоящее фото товара Стул складной Саба, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Саба
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стол складной Flakaberg, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
5
Стол складной Flakaberg
Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Торни, белый
Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, без покраски
Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, черный
Настоящее фото товара Стул складной Торни, красный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Торни, красный
Настоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Торни, голубой
Настоящее фото товара Стул складной Торни, синий, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул складной Торни, синий
Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Торни, коричневый
Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул складной Торни, зеленый
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Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Мармарис, оранжевый
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, белый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Мармарис, белый
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, черный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул складной Мармарис, черный
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Мармарис, желтый
Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-10%
Новинка
1 990 ₽2 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной Мармарис, бирюзовый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Toby белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
Новинка
3 490 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Toby белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Луч, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Costa, кофе
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Costa, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Costa, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Costa, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Costa, голубой
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Costa, красный
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, агава, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Costa, агава
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Costa Bistrot, белый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Costa Bistrot, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Costa Bistrot, кофе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Costa Bistrot, тортора
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Costa Bistrot, голубой
Настоящее фото товара Стул пластиковый Costa Bistrot, агава, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Costa Bistrot, агава
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Cross XL, оливковый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Cross XL, черный

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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