Характеристики товара
Описание
Кресло с эргономичной посадкой, мягким сиденьем и широкой удобной спинкой с геометричным дизайном. Каркас и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла, обивка - ткань шенилл, плотный износостойкий материал с приятной бархатистой структурой.
Для дополнительного комфорта есть высокие подлокотники. Высота подлокотников от пола составляет 61 см.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота810 мм
- Глубина680 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки12 кг