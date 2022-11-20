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Кресло Шелфорд бежевое

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Характеристики товара

Описание

Кресло с эргономичной посадкой, мягким сиденьем и широкой удобной спинкой с геометричным дизайном. Каркас и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла, обивка - ткань шенилл, плотный износостойкий материал с приятной бархатистой структурой.

Для дополнительного комфорта есть высокие подлокотники. Высота подлокотников от пола составляет 61 см.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки12 кг

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