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Настоящее фото товара Кресло Харис хаки, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харис хаки
26 оценок
16 09038
25 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Харис хаки

Артикул: CH-049-504
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Харис хаки регулируемое обивка искусственная замша

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес9.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки12.7 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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