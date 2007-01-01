Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина610 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки625 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет