Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка150
- Цветбежевый
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Вашингтон, белая экокожа/ серебро
Стул Орион серебрянный, пластиковый
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red
Обеденный стул Чико, бежевый
Стул Opus
Лаунж-зона Гранада
Лаунж-зона Эстелья, четырехместная
Лаунж-зона Эстелья, пятиместная
Модульная лаунж-зона Барселона
Стул Одди велюр серый
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05