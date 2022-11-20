Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина550 мм
- Глубина620 мм
- Вес6,3 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Кресло КС-2
Стул прозрачный Ванити
Барный стол Хайткросс
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Стул пластиковый Луч, зеленый
Часы настенные Солнышко
Часы настенные Черепаха
Часы настенные Рыба
Часы настенные Серый кот
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло