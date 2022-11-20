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Стул Мила, велюр серый, гобелен - фото 1Стул Мила, велюр серый, гобелен - фото 2Стул Мила, велюр серый, гобелен - фото 3Стул Мила, велюр серый, гобелен - фото 4Стул Мила, велюр серый, гобелен - фото 5

Стул Мила, велюр серый, гобелен

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр

Популярные варианты обивки

Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 0909
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете LilacLilac
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете CreamCream
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 666666
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 0404
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете ecruecru
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 1414
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 88
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 4141
Стул Мила, велюр серый, гобелен - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Мила, велюр серый, гобелен — выполненные заказы

Фотография товара Стул Мила, bella 38, спинка-жаккард Релакс 22/1, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Мила, bella 38, спинка-жаккард Релакс 22/1, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Мила диамант, Zizi 507,цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Мила диамант, Zizi 507,цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Мила, Snow Denim Marselle 21, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Стул Мила, Snow Denim Marselle 21, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Мила, велюр нежно-голубой, ножки чёрные от компании ChiedoCover.Стул Мила, велюр нежно-голубой, ножки чёрныеФотография товара Стул Мила, Tugra 06 Suave 1633, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Мила, Tugra 06 Suave 1633, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Мила, велюр Diamond 602\ Zizi 602, ножки светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Мила, велюр Diamond 602\ Zizi 602, ножки светлый орехФотография товара Стулья Мила, велюр Bella 15, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стулья Мила, велюр Bella 15, ножки старинный орехФотография товара Стул Мила, велюр кремово-белый, ножки старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Мила, велюр кремово-белый, ножки старинный орехФотография товара Стул Мила, Bella 14 Bella 13, цвет ножек-чёрный от компании ChiedoCover.Стул Мила, Bella 14 Bella 13, цвет ножек-чёрныйФотография товара Стул Мила, Manhattan 8, Tugra 18 Karaca, цвет ножек-чёрный+золото от компании ChiedoCover.Стул Мила, Manhattan 8, Tugra 18 Karaca, цвет ножек-чёрный+золото
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