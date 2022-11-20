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Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 1Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 2Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 3Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 4Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 5Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 6Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 7Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 8Диван Neo каркас из массива бука, велюр - фото 9Видеообзор: Диван Neo - видео 10

Диван Neo каркас из массива бука, велюр

Артикул: CH-051-892
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • ОбивкаВелюр
  • Материал каркасафанера, бук
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров


Ширина, мм.Глубина, мм.Высота, мм.Оптовая цена, Р.
10007408909590
120074089010990
140074089012890

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Диван Neo каркас из массива бука, велюр
Диван Neo каркас из массива бука, велюрДиван Neo каркас из массива бука, велюрДиван Neo каркас из массива бука, велюр
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Фото с производства

Фотография товара Диван Neo, велюр от компании ChiedoCover.
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