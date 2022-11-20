Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина740 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья450 мм
- ОбивкаВелюр
- Материал каркасафанера, бук
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
|Ширина, мм.
|Глубина, мм.
|Высота, мм.
|Оптовая цена, Р.
|1000
|740
|890
|9590
|1200
|740
|890
|10990
|1400
|740
|890
|12890
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