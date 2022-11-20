Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина500 мм
- Длина2000 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стол Лидер 3, черный
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Зажим белый с липучкой
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден