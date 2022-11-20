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Тумба под ТВ Лофт - фото 1Тумба под ТВ Лофт - фото 2Тумба под ТВ Лофт - фото 3

Тумба под ТВ Лофт

13 оценок
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Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96
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Стул Hermes, темно-серый, ножки дуб, O96

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина2000 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

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