Характеристики товара
Описание
Высота: 84 см
Ширина: 43 см
Глубина: 46 см
Каркас: массив бука
Вес: 3.5 кг
Основные характеристики
- Страна изготовленияПольша
Высота: 84 см
Ширина: 43 см
Глубина: 46 см
Каркас: массив бука
Вес: 3.5 кг
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