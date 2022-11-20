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Стул Бентвуд A-8223 - фото 1

Стул Бентвуд A-8223

11 оценок
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Стул Бентвуд A-8145

Характеристики товара

Описание

Высота: 84 см

Ширина: 43 см

Глубина: 46 см

Каркас: массив бука

Вес: 3.5 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияПольша

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