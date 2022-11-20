Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина2100 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Венский, орех
Люстра Odeon Light Tender
Матрац "Уют"
Диван Альбиони Некст
Диван Абри, зеленый
Диван Абри, серый
Диван Абри, голубой
Диван Абри, синий
Подстолье ER 3091