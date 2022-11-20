Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина2200 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Кантри, без подушки
Диван Toronto двухместный
Диван Toronto трехместный
Диван Vittorio двухместный
Диван Vittorio трехместный
Диван Wes двухместный
Парикмахерское кресло Леон
Парикмахерское кресло Amsterdam